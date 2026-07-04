Detienen a tres presuntos generadores de violencia en el Fan Fest de Monterrey

Proceso

MONTERREY, NL (apro).- Elementos de la División de Inteligencia e Investigación de Fuerza Civil detuvieron a tres hombres relacionados presuntamente con actos de violencia e incitación a disturbios en el FIFA Fan Fest de Monterrey.

Uno de los aprehendidos está relacionado con actividades de promoción del vandalismo y la violencia a través de redes sociales.

La detención, de acuerdo con una ficha informativa, se registró hoy en la colonia Unidad Modelo, donde los oficiales georreferenciaron al sospechoso en una SUV compacta Nissan Rogue.

Al verse sorprendido, el hombre aceleró su marcha, ignorando los señalamientos viales y las indicaciones de los elementos policiales.

Se informó que el conductor, tras ser seguido por las patrullas de Fuerza Civil detuvo su unidad; sin embargo, durante la intervención adoptó una conducta agresiva contra los elementos policiales.

El detenido fue identificado como Oscar “N”, de 45 años, de quien se presume su participación en actividades de difusión y promoción de actos de vandalismo y violencia mediante redes sociales en eventos relacionados con el Mundial de Futbol.

El detenido y el vehículo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

En otro operativo agentes de la División de Inteligencia de FC identificaron a dos personas involucradas en incidentes violentos durante las actividades del Fan Fest del Mundial de Fútbol en el Parque Fundidora.

De acuerdo con información de la corporación policial, los dos adolescentes eran investigados por su presunta participación en una riña campal ocurrida el 30 de junio, previo al partido de la Selección Mexicana frente a Ecuador.

El despliegue estratégico para la aprehensión se llevó a cabo en la colonia Paseo de las Mitras, al norponiente de Monterrey, donde los oficiales detectaron a los dos jóvenes.

Al abordarlos, ambos menores de 17 años opusieron resistencia física, empujando y lanzando golpes contra los policías, por lo que fueron asegurados, se asentó en el parte informativo.

Como parte de las labores de reconocimiento facial y geolocalización desarrolladas, se presume que ambos adolescentes participaron en la riña registrada días atrás al interior del Fan Fest, incidente que fue documentado y analizado mediante labores de inteligencia y seguimiento.

Los adolescentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a la ley.