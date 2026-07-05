Cabo Verde, recibido como héroe tras su histórica participación en el Mundial

• Miles de aficionados salieron a las calles para celebrar la mejor actuación en la historia del fútbol caboverdiano

Leonardo Guzmán Hernández

La histórica participación de Cabo Verde en la Copa Mundial de la FIFA 2026 desató una auténtica fiesta nacional.

Tras alcanzar por primera vez los dieciseisavos de final en su debut mundialista, la selección fue recibida por miles de aficionados que abarrotaron el aeropuerto y las principales calles del país para rendir homenaje a un equipo que hizo historia y conquistó el corazón de toda una nación.

El conjunto africano se despidió del torneo sin conocer la derrota en los 90 minutos. Empató sus tres encuentros de la fase de grupos frente a España, Uruguay y Arabia Saudita y posteriormente igualó 2-2 con Argentina en los dieciseisavos de final, aunque terminó cayendo 3-2 en el tiempo extra, poniendo fin a una campaña que superó todas las expectativas.

El impacto del equipo trascendió lo deportivo. Figuras como el guardameta Vozinha se convirtieron en ídolos nacionales e internacionales, reflejado en el impresionante crecimiento de su popularidad en redes sociales.

Cabo Verde dejó el Mundial con la frente en alto y con el reconocimiento del mundo del fútbol, su histórica actuación será recordada durante muchos años.