“Fue una falla eléctrica”: Tren Maya admite colapso del convoy 303

Excélsior

MÉRIDA, Yuc. (apro).- Una falla en el generador de energía eléctrica que da propulsión al Tren Maya dejó varados a decenas de pasajeros de la ruta Mérida-Cancún durante más de cinco horas. El incidente, ocurrido el pasado 1 de julio alrededor de las 19:00 horas, afectó al convoy 303, ocasionó crisis en los pasajeros por la larga espera y obligó al despliegue de dos trenes de reserva para auxiliar a los usuarios en el tramo Leona Vicario.

A través de un comunicado en redes sociales, la empresa paraestatal del Gobierno Federal calificó el hecho como una “detención preventiva” y aseguró que en todo momento se brindó atención, acompañamiento y condiciones seguras a los viajeros.

“Como parte de la respuesta operativa, dos trenes de auxilio acudieron al lugar para trasladar a los pasajeros a la estación de destino, donde se les otorgaron reembolsos por boletaje y compensaciones económicas; además, se dispuso de transporte terrestre gratuito para facilitar su llegada al centro de la ciudad o su lugar de estadía”, justificó la administración ferroviaria.

A pesar del control de daños institucional, las imágenes y videos difundidos por los propios pasajeros en redes sociales pintaron un panorama muy distinto. El prolongado encierro provocó crisis nerviosas y de estrés entre los usuarios.

En una de las grabaciones, una mujer de la tercera edad reclamaba airadamente la falta de atención, señalando que el desabasto de alimentos y agua a bordo le impedía incluso tomar sus medicamentos a tiempo.

Aunque la empresa Tren Maya afirmó que las causas técnicas del fallo ya fueron plenamente identificadas, anunciaron el inicio de una investigación interna para prevenir futuros colapsos en el servicio. “El Tren Maya lamenta las molestias ocasionadas por esta eventualidad (…) La seguridad y el bienestar de las personas usuarias son nuestra prioridad”, concluyó el comunicado.