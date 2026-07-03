Video: Otro asesinato en Puebla capital; esta vez al costado de la federal Puebla-Tlaxcala

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Desde Puebla
El cadáver de un hombre fue encontrado en terreno baldío de El Capulín, a un costado de la carretera federal Puebla-Tlaxcala y las vías del tren.
El occiso sufrió heridas de arma punzocortante en la cabeza.
De acuerdo con reportes preliminares, presuntos delincuentes ingresaron a robar a la vivienda y lo habrían asesinado.
Familiares señalaron que días antes el inmueble ya había sido víctima de otro robo.
La victima fue identificada como Tomás N.
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