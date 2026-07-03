Mundial 2026: Horarios y canales para ver en vivo los partidos de dieciseisavos de final de este viernes 3 de julio

EL UNIVERSAL
Este día se juegan los tres últimos encuentros de la segunda ronda y quedarán definidos todos los cruces de los octavos de la Copa del Mundo de Norteamérica
Este viernes 3 de julio, se ponen en marcha los últimos tres partidos de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Luego de que se disputarán 13 juegos, ya hay seis cruces de octavos de final definidos, por lo que hoy se completarán los que faltan.
Canadá, Marruecos, Paraguay, Francia, Brasil, Noruega, México, Inglaterra, Portugal, España, Estados Unidos, Bélgica y Suiza son las selecciones que ya están clasificadas a la siguiente ronda.
Este día, Australia, Egipto, Argentina, Cabo Verde, Colombia y Ghana lucharán por conseguir los boletos restantes.
El ganador del duelo entre australianos y egipcios se enfrentará al vencedor del encuentro entre argentinos y caboverdianos.
Mientras que el ganador del cruce entre colombianos y ghaneses medirá fuerzas con los suizos que ya están instalados en la llave.
Cabe resaltar que, de los dos partidos que se disputarán este día, solamente uno será transmitido por televisión abierta en nuestro país.
Aunque, los otros dos encuentros podrán seguirse a través de una plataforma de streaming.
Hoy será el último día de actividad de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
Horarios y canales para ver EN VIVO los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026
- Australia vs Egipto
- Fecha: Viernes 3 de julio
- Hora: 12:00
- Estadio: Dallas
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Argentina vs Cabo Verde
- Fecha: Viernes 3 de julio
- Hora: 16:00
- Estadio: Miami
- Transmisión: Canal 5/TUDN/Azteca 7/ViX Premium (Pase Mundial 2026)
- Colombia vs Ghana
- Fecha: Viernes 3 de julio
- Hora: 19:30
- Estadio: Kansas City
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
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