Sheinbaum pide festejar con responsabilidad ante partido México-Inglaterra el próximo 5 de julio; “vamos a ganar”, afirma

EL UNIVERSAL

Al augurar que “Vamos a ganar” en el próximo partido entre México-Inglaterra en el Mundial de Futbol 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a la afición a celebrar con responsabilidad y atender las indicaciones de las autoridades para evitar aglomeraciones.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha instruido colocar más pantallas a lo largo del Paseo de la Reforma para evitar concentraciones en torno al Ángel de la Independencia.

Esto, después de la muerte de cuatro personas en los festejos del pasado triunfo de la Selección Mexicana de Futbol sobre Ecuador.

“Tiene que ser conjunta la responsabilidad, obviamente la jefa de Gobierno entre otras cosas lo que ha hecho es poner más pantallas a lo largo de Reforma para que no se concentran todos justamente pegados al Ángel de la Independencia. Entonces en prácticamente todas las glorietas hay pantallas y se está trabajando para poder dar suficiente información de por dónde se entra, por dónde se sale y se está informando y trabajando la jefa de Gobierno y la secretaría de Seguridad.

“Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebran el triunfo del próximo domingo de la Selección -porque vamos a ganar- que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones”.

Alistan operativo de seguridad

En las instalaciones del 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad (SSPC), indicó que hay coordinación del gobierno federal con las autoridades de la Ciudad de México.

“Obviamente el operativo fuerte, pues por el despliegue por el estado de fuerza tan grande que tiene la Policía de la Ciudad de México es quien encabeza, pero ahí estaremos en absoluta coordinación con ellos”, informó.

“Usted como exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿vería alguna estrategia aplicable para evitar estas aglomeraciones que se registraron el martes pasado?, se le preguntó.

“Ya se están tomando medidas. Hablamos con el secretario Pablo Vázquez, que se van a dar a conocer si no es que les van a dar a conocer hoy, se van a conocer el mismo domingo, pero si se están tomando medidas pues para evitar cualquier otro incidente lamentable como el que hubo. Aunque también tomemos en cuenta que ha sido millones de personas que se han divertido, y que en la gran mayoría ha sido, ha salido todo muy bien”, respondió.