Llevan servicios públicos a barrios de San Pedro Cholula

Desde Puebla

*3 de julio de 2026. San Pedro Cholula, Pue.-* Bajo la instrucción de la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, las áreas de Limpia, Servicios Públicos, Infraestructura y Atención Ciudadana continúan con las jornadas del programa “Transformación en Marcha” en los barrios de San Juan Calvario y Santiago Mixquitla.

Como parte de estas acciones, se efectuaron trabajos de bacheo, poda y retiro de maleza en guarniciones, limpieza de calles y atención a peticiones.