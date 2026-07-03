Se cierran los dieciseisavos de final con tres partidazos

• Australia, Argentina y Colombia buscan completar el cuadro de los octavos de final del Mundial 2026

Leonardo Guzmán Hernández

La ronda de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llega a su fin este viernes con tres encuentros que definirán a los últimos clasificados a los octavos de final.

La jornada comenzará con el enfrentamiento entre Australia y Egipto, continuará con el esperado duelo entre Argentina y Cabo Verde, y concluirá con Colombia frente a Ghana, un partido que promete ser uno de los más equilibrados de esta fase.

El primer compromiso pondrá frente a frente a dos selecciones que sorprendieron durante la fase de grupos. Australia intentará imponer su orden defensivo ante un conjunto egipcio que llega motivado tras avanzar como segundo del Grupo G. Más tarde, la campeona del mundo,

Argentina, parte como favorita frente a una histórica Cabo Verde, que disputa por primera vez una fase de eliminación directa en una Copa del Mundo y buscará prolongar el sueño africano.

Finalmente, el cierre de la jornada tendrá como protagonistas a Colombia y Ghana, dos selecciones que mostraron un futbol ofensivo durante la fase de grupos y que aspiran a meterse entre las mejores 16 del torneo.

Con estos tres encuentros quedará definido por completo el cuadro de los octavos de final, donde ya esperan selecciones como México, Inglaterra, Canadá, Brasil, Francia, España, Portugal y Suiza. La recta decisiva del Mundial 2026 está cada vez más cerca y cualquier error será suficiente para despedirse del torneo.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

– Australia vs. Egipto | 12:00 horas

– Argentina vs. Cabo Verde | 16:00 horas

– Colombia vs. Ghana | 19:30 horas