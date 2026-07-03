Fisioterapia, área de gran relevancia en la salud, admitió Lilia Cedillo

María Huerta

Durante la conmemoración del 25 aniversario de la Licenciatura en Fisioterapia y el Quinto Encuentro de Egresados de esta profesión, la rectora Lilia Cedillo Ramírez externó la importancia de esta carrera, ya que todos han requerido de dichos especialistas para recuperar la salud; además, en los próximos años tendrá una gran relevancia para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Asimismo, consideró que la vocación de servicio y la atención de los pacientes con calidad y calidez son los valores y el sello característico de esta carrera.

Por otra parte, la Rectora reconoció la labor de Jaime Rebollo Vázquez, coordinador de esta licenciatura, quien ha sido el alma de la misma, al fundar esta profesión en la BUAP.

A este reconocimiento se sumó Celso Enrique Cortés Romero, director de la Facultad de Medicina, quien agregó que esta licenciatura es la mejor del estado y se encuentra entre las mejores del país.

Por su parte, Jaime Rebollo Vázquez recordó que en 2001 la institución apostó por la creación de esta carrera, un acontecimiento que generó un parteaguas y cuyo modelo educativo fue adoptado por el resto de las universidades del país.

Han egresado 19 generaciones y más de dos mil fisioterapeutas, quienes han demostrado los alcances de esta profesión.

“Ahora tenemos egresados por todo el país, convenios con otras instituciones y somos reconocidos en el extranjero”.

En el Quinto Encuentro de Egresados se impartieron conferencias sobre los procesos de recuperación de lesiones con actividades lúdicas, la evaluación de la fisioterapia en México y la humanización de esta profesión; así como talleres en rehabilitación cardiaca, reincorporación del ejercicio físico en el postparto, drenaje linfático con técnica Leduc, entre otros temas.