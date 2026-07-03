FIFA adelanta el México vs Inglaterra; se jugará al mediodía en el estadio Ciudad de México

• Busca evitar las tormentas pronosticadas la tarde del domingo

Leonardo Guzmán Hernández

La FIFA realizó un cambio de última hora en la programación de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y confirmó que el duelo entre México e Inglaterra se disputará el domingo a las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ciudad de México.

Originalmente, el encuentro estaba programado para la tarde, pero las autoridades del torneo decidieron adelantar el silbatazo inicial debido al pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la capital del país.

De acuerdo con los protocolos de seguridad de la FIFA, cualquier actividad eléctrica cercana al estadio puede provocar retrasos de al menos 30 minutos, situación que ya ocurrió durante encuentros anteriores del Mundial.

Con este ajuste, el organismo busca garantizar el desarrollo normal del partido y proteger tanto a los futbolistas como a los aficionados que asistirán al inmueble. Además, el cambio obligó a modificar la logística de ambas selecciones y de los miles de seguidores que tenían previsto asistir al encuentro en otro horario.

El choque entre México e Inglaterra es uno de los más esperados de los octavos de final.

El Tricolor llega tras completar una fase de grupos perfecta y sin recibir gol, mientras que los Three Lions clasificaron luego de eliminar a la República Democrática del Congo.

Ahora, ambos buscarán un lugar entre los ocho mejores del Mundial en un escenario que promete un lleno absoluto y un ambiente inmejorable para uno de los partidos más importantes del torneo.