Cuando la perra es brava…Filiberto agredió a su mamá y otros miembros de la propia familia en Atlixco

Desde Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco detuvieron a un hombre por su responsabilidad en el delito de violencia familiar, luego de atender un reporte por riña al interior del domicilio en la colonia Valle Sur.

La intervención tuvo lugar cuando policías municipales realizaban recorridos de vigilancia y fueron alertados vía radio sobre una situación de conflicto familiar en un inmueble ubicado sobre la calle José María Morelos. Al arribar al lugar, una familiar solicitó el apoyo de los oficiales y señaló que momentos antes un hombre presuntamente había agredido físicamente a integrantes de su familia.

Posteriormente, una mujer adulta mayor manifestó que su hijo, identificado como Filiberto “N”, de 41 años, presuntamente la había jaloneado de los brazos y que durante el mismo hecho también habría golpeado a un adolescente de identidad reservada que intentó intervenir, además de agredir a otro integrante de la familia que buscó detener la situación.

De acuerdo con los testimonios recabados en el sitio, durante el incidente también se habrían realizado amenazas contra integrantes del domicilio.

Ante el señalamiento directo de la presunta víctima y con autorización para el ingreso al inmueble, elementos municipales realizaron la intervención correspondiente, identificaron al señalado y efectuaron una inspección preventiva sin localizar objetos constitutivos de delito.

Posteriormente, Filiberto “N” fue informado de su detención por hechos con apariencia del delito de violencia familiar y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, autoridad que dará seguimiento a las investigaciones y determinará su situación jurídica.

Las personas involucradas recibieron valoración médica y se aplicaron medidas de protección y atención institucional, privilegiando la protección del adolescente involucrado y evitando su revictimización.