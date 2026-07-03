Comerciantes ambulantes invaden el Hospital Carmen Serdán, antes San Alejandro 

Erika Méndez

Comerciantes ambulantes continúan invadiendo el Hospital Carmen Serdán, antes San Alejandro.

Con la venta de jugos, tamales, dulces, cigarros, tacos de guisado, tortas, cubrebocas y diversos productosnse encuentran esparcidos en la entrada del nosocomio.

Sus puestos improvisados con sillas y bancos dificultan la movilidad debquienes acuden por atención médica.

Pese a que en varias ocasiones han sido retirados de la vialidad, al siguiente día vuelven a colocarse haciendo imposible mantener despejada el área.