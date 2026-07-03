Encabeza Lilia Cedillo graduación de preparatoria BUAP Izúcar de Matamoros

María Huerta

La rectora de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, presidió la ceremonia de graduación de 215 alumnos de la generación 2023-2026 de la Preparatoria de Izúcar de Matamoros, perteneciente al Complejo Regional Mixteca.

Durante el acto protocolario, Lilia Cedillo reconoció el esfuerzo de egresados, catedráticos y personal administrativo de esta unidad académica; al mismo tiempo, agradeció a los padres de familia la confianza depositada en la universidad para la formación de sus hijos.

Por su parte, Sara Cecilia Vega Cervantes, directora del Complejo Regional Mixteca, destacó que esta generación es una comunidad viva, dinámica, comprometida; que propone y se involucra, demostrando que la educación se construye también fuera del aula.

Cabe mencionar que desde semanas atrás la rectora de la máxima casa de estudios, Lilia Cedillo Ramírez ha estado en diversas graduaciones de unidades académicas e incluso en algunas a sido madrina de generación.