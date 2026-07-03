Bajan 60% los feminicidios en Puebla: Alejandro Armenta

-El modelo integral de atención a mujeres fortalece la prevención, el acceso a la justicia y el empoderamiento, con respaldo de los tres órdenes de gobierno.

Desde Puebla

CIUDAD DE MÉXICO.- Como resultado de la estrategia integral para proteger a las mujeres, el Gobierno del Estado de Puebla logró una reducción del 60 por ciento en los casos de feminicidio durante este año, en comparación con 2025, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier. El avance se sustenta en la operación de 50 Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) Carmen Serdán, los cuales funcionan bajo la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar una atención cercana, integral y con perspectiva de género.

El ejecutivo estatal destacó que, al inicio de su administración, la entidad ocupaba el séptimo lugar nacional en feminicidios y actualmente se encuentra en la posición número 12, reflejo de una política pública enfocada en la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.

Explicó que en los Centros LIBRE Carmen Serdán, el 95 por ciento del personal está conformado por mujeres, entre ellas médicas legistas, investigadoras, psicólogas y especialistas que ofrecen atención inmediata y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia.

Precisó que este modelo descentralizado integra servicios jurídicos, psicológicos y de empoderamiento con la participación de los ayuntamientos, los Sistemas Municipales DIF, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial, la Policía Estatal y las policías municipales, con el propósito de brindar una respuesta coordinada en defensa de las mujeres.

Además de la atención especializada, los centros ofrecen cursos de capacitación, talleres y vinculación laboral.

También facilitan la integración de las carpetas de investigación desde el propio espacio, lo que evita que las víctimas regresen con sus agresores y fortalece su proceso de recuperación. “Una mujer que salvemos de un ataque sexual o de feminicidio habrá valido la pena el programa”, afirmó el gobernador.

Alejandro Armenta Mier recordó que la primera Casa Carmen Serdán se instaló en Acatlán de Osorio, donde se brindó protección a una niña y un niño, quienes recibieron alimentación, atención médica, acompañamiento jurídico y seguimiento a su carpeta de investigación. Gracias a este apoyo, ambos lograron su reintegración familiar.

Asimismo, Armenta Mier reconoció la labor de las mujeres que forman parte de la Guardia Nacional, el Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y las corporaciones de seguridad pública, al anunciar que serán incorporadas al Programa de Vivienda como reconocimiento a su compromiso con la protección de las y los poblanos.