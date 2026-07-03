Accidente en la México- Puebla deja dos muertos

Desde Puebla
Un fuerte accidente hace algunos minutos sobre la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 100, casi frente al arco de seguridad de Huejotzingo.
El saldo preliminar es un hombre y una mujer muertos.
El choque habría ocurrido por exceso de velocidad.
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