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Accidente en la México- Puebla deja dos muertos

By Roberto Desachy / 3 julio, 2026

Desde Puebla

Un fuerte accidente hace algunos minutos sobre la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 100, casi frente al arco de seguridad de Huejotzingo.

El saldo preliminar es un hombre y una mujer muertos.

El choque habría ocurrido por exceso de velocidad.

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