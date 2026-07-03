Detiene FGE a presunto responsable del multihomicidio de 10 personas en Tehuitzingo

Erika Méndez

La Fiscalía General de Puebla detuvo a Santos N, 45 años, por su probable participación en el delito de homicidio calificado por la masacre en Tehuitzingo.

La masacre sucedió en mayo de 2026, en total 10 personas fueron asesinadas; sin embargo, las investigaciones continúan.

La autoridad informó que las indagatorias seguirán en marcha, para esclarecer totalmente el caso y llevar ante la justicia a todas las personas involucradas.