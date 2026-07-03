Egipto hace historia y elimina a Australia desde los once pasos

• Los faraones avanzaron por primera vez a los octavos de final tras imponerse 4-2 en penales

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Egipto escribió una página histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 4-2 en la tanda de penales a Australia, luego de empatar 1-1 tras 120 minutos de un intenso encuentro disputado en Dallas. El conjunto africano tomó la ventaja muy temprano gracias a un certero remate de cabeza de Emam Ashour al minuto 13, aprovechando un preciso centro de Karim Hafez. Australia reaccionó en la segunda mitad y encontró el empate al 55′ gracias a un autogol de Mohamed Hany, quien desvió el balón hacia su propia portería tras un tiro libre australiano.

Durante la prórroga ambos equipos buscaron el gol del triunfo, pero las defensas y las actuaciones de los guardametas mantuvieron la igualdad.

En la tanda de penales, Egipto mostró sangre fría al convertir sus cuatro disparos, incluidos los cobros de Mohamed Salah y Ramy Rabia.

Del lado australiano, Harry Souttar y Lucas Herrington fallaron sus ejecuciones, permitiendo que Hossam Abdelghany anotara el penal definitivo que selló el histórico pase de los Faraones.

Con este resultado, Egipto consiguió la primera victoria de su historia en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, consolidando una actuación memorable en el Mundial 2026.

Australia, por su parte, volvió a quedarse a las puertas de superar una ronda de eliminación directa y se despidió del torneo tras una serie de penales que dejó escapar una oportunidad histórica para el futbol oceánico.