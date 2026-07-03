Ariadna Ayala mejora movilidad en Atlixco con inauguración de nueva vialidad

Desde Puebla

Como parte del compromiso de construir un municipio con justicia social, la presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, inauguró la pavimentación con carpeta asfáltica de la calle Unificación Obrera, así como las obras complementarias de guarniciones y banquetas, en el tramo comprendido del bulevar Volcanes a la calle 3 Poniente, en la colonia Crucero El León.

Durante la inauguración, Ariadna Ayala destacó que esta acción es resultado de un gobierno cercano, con transparencia y comprometido con llevar infraestructura donde por muchos años fue esperada. Recordó que, tras la municipalización y el reconocimiento oficial de la colonia Crucero El León, hoy es posible hacer realidad obras que responden a las necesidades de la población y generan bienestar.

“Porque somos un equipo de resultados”, Ariadna Ayala recalcó que su administración continuará impulsando proyectos que transformen vidas, fortalezcan el desarrollo de las colonias y consoliden un municipio con más oportunidades para todas y todos.