Colombia vence por la mínima a Ghana y avanza a los octavos de final

• Jhon Arias marcó el único gol de un partido muy disputado en Kansas City

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Colombia cumplió con los pronósticos y derrotó 1-0 a Ghana para instalarse en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El conjunto dirigido por Néstor Lorenzo encontró la diferencia muy temprano en el compromiso disputado en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, cuando Jhon Arias apareció al minuto 14 para definir dentro del área tras una gran jugada colectiva iniciada por Luis Suárez, quien ingresó de manera temprana debido a la lesión de Jhon Córdoba.

Después del gol, Colombia administró la ventaja con inteligencia frente a una selección ghanesa que intentó reaccionar, pero que encontró pocas opciones ante el sólido trabajo defensivo de los cafeteros.

El arquero Camilo Vargas respondió cuando fue exigido, mientras que la zaga sudamericana neutralizó a figuras como Thomas Partey y Mohammed Kudus.

Los dirigidos por Carlos Queiroz buscaron el empate hasta el final, aunque nunca lograron romper el orden colombiano, que volvió a demostrar por qué fue uno de los mejores equipos de la fase de grupos.

Con este triunfo, Colombia selló su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará a Suiza en busca de un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026.

Para Ghana terminó una destacada participación, luego de competir con intensidad hasta el último minuto, mientras que los cafeteros mantienen vivo el sueño de volver a protagonizar una actuación histórica en una Copa del Mundo.