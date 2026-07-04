Investigadores del INAOE en la lista del ranking internacional de ciencia 2026

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La 12.ª edición de la clasificación de Research.com Best Electronics and Electrical Engineering Scientists, así como Best Computer Science Scientists 2026 en México, publicada este 2026, colocan a cuatro investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), centro de investigación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), dentro de los mejores investigadores a nivel internacional y nacional.

Se trata de los doctores Esteba Tlelo Cuautle, investigador de Electrónica y ranqueado en el lugar 12; Hugo Jair Escalante, Luis Enrique Sucar Succar y Manuel Montes Gómez, investigadores de Ciencias Computacionales y ranqueados en el número 7, 16 y 18 respectivamente.

Esta lista se basa principalmente en datos bibliométricos exhaustivos recopilados de fuentes destacadas, como OpenAlex y CrossRef, así como de otras bases de datos de reconocido prestigio. Estas fuentes proporcionan abundantes metadatos sobre publicaciones académicas, citas y métricas relacionadas. Los datos bibliométricos utilizados para elaborar las métricas basadas en citas que sustentan la clasificación se obtuvieron el 12 de enero de 2026, lo que garantiza una base cuantitativa actual y rigurosa para evaluar el impacto académico de los investigadores.

Dr. Esteban Tlelo Cuautle

El Dr. Tlelo Cuautle ha realizado aportaciones en los ámbitos de investigación, docencia y divulgación. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores SNII nivel 3. Es Editor en Jefe de la revista emergente Journal of Dynamical Systems and Complexity, y miembro de la mesa directiva y fundador de la Asociación Mexicana de Sistemas Dinámicos y Complejidad, cuyo objetivo es generar redes de colaboración nacional e internacional en sistemas dinámicos y complejidad.

Ha publicado 146 artículos en revistas JCR (Journal Citation Reports) y 50 en revistas emergentes. Es autor de 6 libros publicados por Springer y CRC Press, editor en 19 libros, tiene 180 trabajos en congresos y 41 capítulos de libro. Ha ofrecido 21 conferencias internacionales y 98 nacionales. Además, ha dirigido 15 tesis de doctorado, 40 de maestría y 19 de licenciatura.

Ha impartido más de 30 cursos en el INAOE y alrededor de diez en el extranjero. Sus actividades de investigación científica y de frontera le han valido un índice h=39 en Web of Science, h=43 Scopus; y h=52 Google Scholar.

Ha sido Profesor Visitante en el CINVESTAV, la University of California at Riverside, la Università di Firenze en Florencia, Italy, y la Univerity of Electronic Science & Technology of China, de Chengdu, China. Es editor asociado en nueve revistas internacionales.

Asimismo, fue miembro de la comisión evaluadora en el SNII- Conahcyt en 2020 y 2022, y evaluador en la promoción de profesores de la University of Sharjah de los Emiratos Árabes Unidos y de la Aristotle University de Tesalónica, Grecia.

Dr. Hugo Jair Escalante

El Dr. Hugo Jair Escalante es investigador Titular C del INAOE, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Mexicana de Computación, la Asociación Mexicana para el Procesamiento del Lenguaje Natural y es Miembro del Sistema Nacional de investigadores nivel 2 desde 2020.

Fue presidente del Comité Técnico 12 de la International Association on Pattern Recognition, y es editor asociado de IEEE Trans. on Affective Computing (2022-2026), y del The Journal of Data-centric Machine Learning Research (desde 2024).

Es miembro fundador y parte de la mesa directiva de ChaLearn, EUA, desde 2011. Se ha desempeñado como presidente del programa de competencias en las principales conferencias de aprendizaje computacional. Sus intereses de investigación son en visión y lenguaje, así como en la organización de competencias académicas.

El Dr. Escalante ha publicado más de 250 artículos en revistas y conferencias internacionales, su obra ha sido citada en más de 10,000 ocasiones y tiene un h-index de 54.

Dr. Luis Enrique Sucar

El Dr. Luis Enrique Sucar es Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones por el ITESM campus Monterrey, Maestro en Ciencias en Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Stanford, California, y Doctor en Computación por el Imperial College de Londres, Inglaterra. Ha sido investigador y profesor en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, el Tecnológico de Monterrey y el INAOE. Ha realizado estancias de investigación en el Imperial College de Londres, en la Universidad de British Columbia, Canadá, en el INRIA, Francia, en CREATE-NET, Italia, y en el Instituto de Astrofísica de Canarias, España.

Es miembro Emérito del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia de Ingeniería. Es Premio Nacional de Ciencias. Ha sido Presidente de la Academia Mexicana de Computación, de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial y de la Federación Mexicana de Robótica; y fue miembro del Comité Asesor del IJCAI. Actualmente es Life Senior Member del IEEE y Editor Asociado de las revistas Pattern Recognition, Computational Intelligence, Frontiers en Rehabilitation y Computación y Sistemas. Tiene más de 400 publicaciones en revistas, libros y conferencias, ha dirigido más de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, y cuenta con 8 patentes.

Su investigación se centra en inteligencia artificial, principalmente en el desarrollo de modelos gráficos probabilistas y descubrimiento causal, y su aplicación en visión computacional, robótica, sistemas tutores inteligentes, astrofísica y biomedicina. Ha sido pionero en el desarrollo de las redes bayesianas, destacando sus aportaciones en el modelado de visión de alto nivel, y en el desarrollo de nuevos modelos y técnicas para representaciones temporales, validación de información, análisis de confiabilidad, recuperación de información multimodal, reconocimiento de ademanes, modelado del estudiante en sistemas tutores y clasificadores multidimensionales y jerárquicos. En el área de descubrimiento causal ha desarrollado técnicas para aprendizaje de series temporales, aprendizaje de redes de conectividad efectiva en el cerebro y aprendizaje de modelos de sujetos específicos.

En el ámbito del desarrollo tecnológico ha participado en diversos proyectos con aplicaciones médicas e industriales, incluyendo un endoscopio semiautomático, tecnología para diagnóstico y ayuda de operadores de plantas eléctricas, proyectos para predicción de viento y diagnóstico en parques eólicos, un sistema de apoyo a la rehabilitación para personas que han sufrido embolias cerebrales y un sistema de video-vigilancia inteligente.

Dr. Manuel Montes Gómez

El Dr. Manuel Montes y Gómez es originario de Morelia, Michoacán. Obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación en Computación del IPN en el 2002. Actualmente es investigador en la Coordinación de Ciencias Computacionales del INAOE, Investigador Nacional Nivel II del SNII, y Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias

Su investigación se ubica en el área de la Inteligencia Artificial, centrándose principalmente en los temas de recuperación de información, clasificación y agrupamiento de documentos, y análisis de autoría, sobre los cuales he publicado 121 artículos en revistas indizadas y alrededor de otros 100 en congresos internacionales. En estos trabajos ha colaborado con investigadores de 22 instituciones nacionales, de 25 internacionales, éstas últimas correspondientes a 13 países diferentes, y de 4 empresas tecnológicas extranjeras. Sus publicaciones han recibido más de 3,900 citas tipo A de acuerdo a Scopus, con h-index de 30, y un total de 9,266 citas con h-index de 48 de acuerdo a Google Scholar.

La relevancia de su producción científica trasciende lo teórico al habilitar aplicaciones de computación para el bienestar humano (por ejemplo, abordando la detección de desórdenes mentales a través del análisis del lenguaje) y la seguridad digital (por ejemplo, tratando la identificación de propaganda y noticias falsas), lo que ha permitido posicionar su investigación en la frontera del conocimiento aplicado al tratamiento del español.

En lo que respecta a la formación de recursos humanos, de 2002 a la fecha, ha graduado a 21 estudiantes de doctorado, en su gran mayoría actualmente miembros del SNII, 28 de maestría, y 1 de licenciatura. Además del INAOE, ha dirigido tesis de posgrado en varias instituciones mexicanas, entre las que destacan la Universidad de Chihuahua, CICESE, CIMAT, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también en instituciones internacionales como son la Universidad de San Luis en Argentina, la Universidad Nacional de Colombia, y la Universidad Politécnica de Valencia. Por otra parte, ha impartido 59 cursos de posgrado, y ha sido profesor invitado en la Universidad Politécnica de Valencia, y en la Universidad de Alabama en Birmingham.

Finalmente, cabe destacar que el Dr. Montes también es miembro fundador de la Academia Mexicana de Computación y la Asociación Mexicana de Procesamiento de Lenguaje Natural. En el contexto de esta última ha sido organizador de varias ediciones del Taller Nacional de Tecnologías del Lenguaje, del Taller Mexicano sobre Detección de Plagio y Análisis de Autoría, de la Escuela de Otoño de Tecnologías del Lenguaje, así como de tareas de evaluación sobre perfilado de autores, análisis de lenguaje agresivo, detección de noticias falsas y reporte de hechos violentos en el IberLEF, principal foro de evaluación de sistemas de procesamiento de lenguaje en español y otras lenguas iberoamericanas.