Tonantzin Fernández encabeza reforestación del Cerro Zapotecas

*- Fueron sembrados alrededor de 500 árboles durante la Primera Jornada de Reforestación 2026*

Desde Puebla

*2 de julio, 2026. San Pedro Cholula, Pue –* Con el objetivo de impulsar una estrategia permanente para recuperar áreas verdes, mejorar la calidad del aire y proteger el patrimonio natural de San Pedro Cholula, el Gobierno Municipal, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, llevó a cabo la Primera Jornada de Reforestación 2026.

La actividad se realizó en el Cerro Zapotecas, donde fueron sembrados alrededor de 500 árboles con el apoyo de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente, así como de distintas áreas del Ayuntamiento que se sumaron a esta importante acción en favor de esta reserva natural.

Durante su mensaje, la alcaldesa Tonantzin Fernández destacó la relevancia de realizar este tipo de actividades en uno de los pulmones naturales más importantes del estado, al señalar que representan un acto de amor, conciencia y responsabilidad para devolverle a la madre tierra parte de lo que brinda a las y los ciudadanos.

Asimismo, anunció que se llevarán a cabo nuevas jornadas de reforestación en el Cerro Zapotecas e invitó a la población a sumarse a estas iniciativas.

De igual forma, reiteró que el Ayuntamiento acompañará y respaldará a los grupos y organizaciones que participen en la conservación y recuperación de esta importante área verde.

Por su parte, Benjamín Rosete, director de Ecología y Medio Ambiente, y Moisés Ahuatl, secretario de Bienestar, coincidieron en que las acciones impulsadas por la actual administración han sido fundamentales para recuperar espacios dignos y seguros para que las familias cholultecas puedan convivir y realizar actividades deportivas y recreativas, además de generar beneficios ambientales para las futuras generaciones.