España goleó a Austria y avanzó con autoridad a octavos de final

• Mikel Oyarzabal firmó un doblete y La Roja volvió a demostrar por qué es una de las favoritas al título

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de España confirmó su candidatura al campeonato tras imponerse 3-0 a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un encuentro disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó de principio a fin y encontró recompensa al minuto 36, cuando Mikel Oyarzabal aprovechó un gran servicio de Marc Cucurella para abrir el marcador. Antes del tanto, España ya había visto cómo se le anulaba un gol al propio Cucurella por una falta previa sobre el guardameta austriaco.

En la segunda mitad, el dominio español se mantuvo y el premio llegó nuevamente al 66′, cuando Pedro Porro apareció de cabeza para ampliar la ventaja tras otra destacada acción iniciada por Cucurella. Austria nunca encontró la forma de inquietar a Unai Simón, que prácticamente fue un espectador durante todo el partido, mientras que Lamine Yamal, Pedri y Dani Olmo manejaron el ritmo del encuentro.

Ya en el 89′, Oyarzabal selló la goleada con su segundo tanto de la noche, culminando una brillante actuación colectiva de La Roja, que no permitió ni un solo disparo a puerta de su rival.

Con este resultado, España avanzó con paso firme a los octavos de final, donde enfrentará al ganador del duelo entre Portugal y Croacia. La Roja mantiene su portería invicta en el torneo y continúa consolidándose como una de las selecciones más sólidas del Mundial 2026, mientras que Austria se despidió de la competencia tras verse ampliamente superada por el vigente campeón de Europa.