Inmuebles en condiciones deplorables y peligrosos en el Centro Histórico

María Tenahua
En el Centro Histórico se observa varias viviendas en estado deplorable, debido a la falta de mantenimiento y con las fuertes lluvias esta situacion se ha agravado.
Algunas estructuras internas ya están con grietas, debilitan más los cimientos y son un punto rojo de posibles derrumbes, que ponen en riesgo a las personas que transitan por estos lugares.
En este polígono hay más de 180 inmuebles en esta situación.
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