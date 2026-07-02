Inmuebles en condiciones deplorables y peligrosos en el Centro Histórico

María Tenahua

En el Centro Histórico se observa varias viviendas en estado deplorable, debido a la falta de mantenimiento y con las fuertes lluvias esta situacion se ha agravado.

Algunas estructuras internas ya están con grietas, debilitan más los cimientos y son un punto rojo de posibles derrumbes, que ponen en riesgo a las personas que transitan por estos lugares.

En este polígono hay más de 180 inmuebles en esta situación.