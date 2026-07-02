Asesinaron a dos hombres en Quecholac

Desde Puebla
Dos hombres murieron a balazos en Quecholac, en el denominado “triángulo rojo”.
En el cruce de la 11 Sur y la Avenida 3 Poniente del Barrio San José, en Palmarito Tochapan.
Primeros informes indican que los responsables de la agresión escaparon en un vehículo blanco, dejaron los cadáveres en plena vía pública.
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