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Asesinaron a dos hombres en Quecholac

By Roberto Desachy / 2 julio, 2026

Desde Puebla

Dos hombres murieron a balazos en Quecholac, en el denominado “triángulo rojo”.

En el cruce de la 11 Sur y la Avenida 3 Poniente del Barrio San José, en Palmarito Tochapan.

Primeros informes indican que los responsables de la agresión escaparon en un vehículo  blanco, dejaron los cadáveres en plena vía pública.

 

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