Investigador BUAP imparte taller de caligrafía gótica mexicana en ATypI Stanford 2026

María Huerta

Jesús Barrientos Mora, profesor investigador de la Facultad de Arquitectura de la BUAP, impartió un taller de caligrafía gótica mexicana posmoderna en la Conferencia Anual de la Asociación de Tipografía Internacional (ATypI) Stanford 2026, en Estados Unidos, la cual reunió a diseñadores, investigadores, educadores, tecnólogos y líderes de la industria, durante cuatro días de charlas, paneles, talleres e investigación compartida.

Este taller forma parte de la fase experimental del proyecto de investigación Pueblackletter, el cual recoge los modelos caligráficos de rótulos, mosaicos de talavera y grafiti distribuidos en las calles del Centro Histórico de Puebla y colonias aledañas. Tras investigarlos y registrarlos, el académico del Colegio de Diseño Gráfico creó alfabetos basados en dichas letras.

En la Universidad de Stanford, el delegado por México ante la ATypI compartió con asistentes de Japón, Suiza, Alemania y Estados Unidos los cinco estilos de letra gótica urbana mexicana: Mazate (una textura cursiva), Victoria (una rotunda condensada), Serrano (una batarde contemporánea), Montellano (un fraktur rígido) y Retazo (una bastarda cursiva invertida).

Barrientos Mora ha impartido este taller en Puebla, en colaboración con la Secretaría de Cultura; en las universidades Veracruzana y Mesoamericana, en Oaxaca; además el año pasado lo presentó en la conferencia ATypI con sede en la ciudad de Copenhague, Dinamarca.