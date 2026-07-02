El Niño puede afectar tu campaña agrícola: prepárate a tiempo

Staff/RG
El Fenómeno de El Niño puede impactar directamente al sector agrícola: lluvias intensas, sequías, cambios de temperatura, menor disponibilidad de agua, pérdidas de rendimiento y mayores costos de producción.
Y cuando estos efectos aparecen, muchas veces ya es tarde para improvisar.
El Fenómeno de El Niño: causas, impactos y proyección climática actual
Una guía clara, práctica y actualizada para entender qué es El Niño, por qué ocurre y cómo puede afectar al agro, los recursos hídricos, los cultivos y la planificación de campañas agrícolas.
Este material es útil para productores, técnicos, asesores, estudiantes y profesionales vinculados al sector agrícola que necesitan comprender mejor el riesgo climático y tomar decisiones con mayor criterio.
El Niño no se puede evitar, pero sí se puede entender mejor para prepararse a tiempo.
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