Rusia bombardea Kiev en un gran ataque que deja al menos 18 muertos

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Rusia lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra Kiev, la capital de Ucrania, en la madrugada del jueves, destrozando edificios residenciales, causando la muerte de al menos 18 personas y dejando decenas de heridos.

Múltiples explosiones sacudieron edificios y resonaron por toda la capital durante la noche, mientras miles de residentes se apresuraban a refugiarse en búnkeres y estaciones de metro subterráneas. Ha sido el segundo ataque ruso más mortífero contra Kiev en lo que va de año.

El ataque causó la mayor destrucción de Kiev hasta el momento de este año y fue el más letal al menos desde mayo, cuando 24 personas murieron en un ataque que derrumbó un edificio de apartamentos.

El presidente Volodímir Zelenski, que acortó su visita a Irlanda para volver a Ucrania, dijo que se habían registrado daños en más de 20 puntos de la capital.

“El principal ataque fue dirigido a Kiev”, dijo. “El suministro de material de defensa aérea a Ucrania es una prioridad absoluta y fundamental”, afirmó, instando a los aliados de Ucrania a seguir contribuyendo a un fondo destinado a la compra de armamento estadounidense, incluidos misiles de defensa aérea Patriot, para Ucrania.

Rusia lanzó 74 misiles y 496 drones durante el ataque, según la Fuerza Aérea ucraniana. Las unidades de defensa aérea derribaron la mayoría de ellos, pero 25 misiles balísticos y 12 drones alcanzaron 33 ubicaciones.

El Ministerio de Defensa ruso, en una publicación en Telegram, dijo que su “ataque masivo”, en el que se utilizaron armas de largo alcance y alta precisión lanzadas desde el aire, tierra y mar, así como drones, alcanzó instalaciones militares y energéticas, además de aeropuertos en Kiev y otras localidades.

El ministerio dijo que se trataba de una represalia por los ataques ucranianos contra infraestructuras civiles rusas. Rusia derribó 327 drones durante la noche, según el ministerio.

Por su parte, el Estado Mayor ucraniano dijo que había atacado durante la noche una refinería de petróleo en la localidad de Kstovo, en la región rusa de Nizhni Nóvgorod. Su gobernador, Gleb Nikitin, dijo que una persona había fallecido y cuatro habían resultado heridas en un ataque con drones que causó daños en una instalación industrial.

SE DECLARA DÍA DE LUTO EN KIEV

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, reiteró la petición urgente de Kiev a los aliados de Ucrania para que suministren más sistemas de defensa aérea, afirmando que la capital había “sufrido una noche de horror”.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, anunció un día de luto en Kiev para el viernes. Dijo que e habían registrado daños en toda la ciudad, de unos tres millones de habitantes, y que algunos edificios habían quedado destrozados.

Los servicios de emergencia trabajaban entre los escombros de lo que había sido un edificio de nueve plantas en el lado izquierdo del río Dniéper, que divide la ciudad en dos, mientras salía el sol y los incendios se avivaban a su alrededor.

Las autoridades municipales indicaron que unas 90 personas, entre ellas niños, paramédicos y conductores de una estación de ambulancias, resultaron heridas, y que algunas personas seguían atrapadas en el interior de edificios residenciales dañados.

“Nuestra casa está en llamas. El ataque continúa. Oleg estaba sacando a nuestro vecino de la casa en llamas, mientras yo llamaba por teléfono a todos los servicios de emergencia ante las explosiones”, escribió Irina Plekhova, una vecina de Kiev, en Facebook, donde publicó una foto de un bloque de pisos medio destruido y sin ventanas.

“Ya no tenemos casa”.

Las imágenes publicadas en internet mostraban un incendio en la parte superior de un edificio del céntrico bulevar Shevchenko, mientras que en otras zonas de la ciudad las ventanas habían reventado y los vehículos habían quedado destrozados.

Con niños, pertenencias, tiendas de campaña y mascotas a cuestas, la gente se apiñaba en las estaciones de metro, mientras las alarmas antiaéreas resonaban por toda la ciudad.

La vecina Polonia, miembro de la OTAN y de la Unión Europea, movilizó brevemente aviones de combate el jueves como medida preventiva. Finlandia estableció brevemente una zona de restricción aérea temporal en la parte oriental del golfo de Finlandia antes de levantarla más tarde, informaron sus fuerzas de defensa en la red social X.

SE NECESITA MÁS PRESIÓN SOBRE RUSIA

Tras años en los que Ucrania ha soportado el peso de los implacables ataques de largo alcance procedentes de Rusia, Kiev ha intensificado recientemente los ataques hacia el interior del territorio ruso y dirigiéndose principalmente contra objetivos energéticos, lo que ha desencadenado una crisis generalizada de combustible en el tercer mayor productor de petróleo del mundo y le ha obligado a importar gasolina desde lugares tan lejanos como India.

Rusia ha respondido con una campaña aérea redoblada contra ciudades ucranianas, alcanzando el mes pasado una catedral milenaria de Kiev, fundamental para la fe ortodoxa en ambos países.

Kaja Kallas, la jefa de política exterior de la UE, dijo que solo un apoyo militar sostenido a Ucrania y una mayor presión sobre Moscú podrían ayudar a detener los ataques rusos.

“Hoy propondré sancionar a más entidades que apoyan al complejo militar-industrial ruso en respuesta a los ataques”, afirmó en una publicación en la red social X. “Cuanto más ataque Moscú a la población civil, más sanciones deberán imponerse”.

Zelenski ha propuesto hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, para poner fin a la guerra que dura ya más de cuatro años, propuesta que el líder del Kremlin ha rechazado.

Rusia ha matado a miles de civiles ucranianos en ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Moscú niega haber atacado intencionadamente a civiles, pero afirma que los ataques contra lo que describe como infraestructura civil son legítimos porque merman la capacidad de Ucrania para librar la guerra. Kiev también ha lanzado ataques contra Rusia y contra los territorios ucranianos ocupados por Rusia, aunque a una escala mucho menor.