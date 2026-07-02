Mbappé alcanza a Messi en el liderato de goleo en el Mundial 2026

TELEDIARIO

La Selección de Francia ha conseguido su boleto para los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026 al derrotar a Suecia con un marcador de 3-0.

Como ya es costumbre, el goleador estrella del partido fue el francés Kylian Mbappé que marcó un doblete en los minutos 45 y 74 del partido, en compañía de su compañero Bradley Barcola en el minuto 53.

No obstante, a pesar del logro de clasificación, a nivel personal, Mbappé también consiguió sumarse a la cima del liderato de goleo del Mundial de 2026.

A raíz de que el puesto ya era ocupado por el argentino Lionel Messi, en redes sociales se ha reavivado la rivalidad entre los aficionados de los jugadores que debaten en Internet sobre quién es el mejor futbolista de esta justa mundialista.

Es por ello que en TELEDIARIO te contamos cómo se encuentra la tabla de posición de goleo del Mundial de 2026 y cuáles son las posibilidades de que Mbappé supere al máximo goleador de mundiales.

Liderato de goleo del Mundial de 2026

Hasta el día de ayer, Messi gozaba de tener el reconocimiento de ser el mayor goleador de lo que va del torneo mundialista de 2026, gracias a su increíble participación en la Fase de Grupos.

Desde el primer encuentro contra Argelia, el ganador de 8 balones de oro marcó todos los goles que hubieron en el partido, que terminó en un marcador de 3-0. Seguido del segundo encuentro donde marcó un doblete contra Austria; y recientemente un gol contra Jordania.

No obstante, con las anotaciones que hizo el día de ayer el francés Kylian Mbappé en su enfrentamiento de dieciseisavos de final, la posición número uno de la tabla de goleo de este mundial, se dividió en dos para ambos jugadores, quienes actualmente comparten el liderato de goleo.

¿Cuántos goles le faltan a Mbappé para alcanzar a Messi como máximo goleador?

Sin embargo, a pesar de que ambos son los mayores goleadores del Mundial de 2026, existe otro logro que Mbappé no ha logrado empatar con Messi, ya que este último es considerado el máximo goleador en la historia de todos los mundiales.

Aunque los goles que ha marcado en este torneo se han ido sumando al registro, Mbappé aún se encuentra por debajo de Messi al contar con 18 goles en 18 partidos disputados; a diferencia de Messi que cuenta con 19.

Por lo que solamente un gol separa a Mbappé de convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo de 2026.

A pesar de que la mínima diferencia parece muy fácil de alcanzar, el problema de Mbappé es que Messi aún no ha disputado su partido de dieciseisavos de final contra la selección de Cabo Verde, por lo que es posible que en este encuentro, el argentino logré separarse en cantidad de goles en caso de conseguir meter el balón en la portería de Vozinha.

Posibilidad de que Mbappé supere a Messi

Contrariamente a lo que expresamos, aunque es verdad que actualmente Messi puede pelear su récord, es posible que Mbappé sí lo supere en un futuro no muy lejano, ya que el paso del francés por la Copa del Mundo apenas ha comenzado, a diferencia de Messi que está por concluir su etapa futbolística.

Lo anterior debido a que, al igual que con su mayor rival Cristiano Ronaldo, existe la gran posibilidad de que este sea el último Mundial en el que ambos participen.

Tabla de goleo del Mundial de 2026

Finalmente, aunque Mbappé es el jugador más cercano al récord, existen otros jugadores que con el paso del tiempo podrían superar la marca del argentino.

Tal es el caso del jugador Haaland, que sólo se encuentra un gol por debajo del liderato de goleo del Mundial de 2026:

Messi y Mbappé con 6 goles Haaland con 5 goles Dembélé y Vinícius Jr con 4 goles

Aun así, nada es seguro, ya que el conteo de goles se encuentra en constante cambio en cada partido que se disputa en lo que va de los dieciseisavos de final y próximamente octavos. Por lo que te recomendamos no perderte ningún partido para conocer cómo se va modificando día a día la tabla de goleo.