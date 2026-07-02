Ataque en Atencingo dejó dos muertos y un herido

Desde Puebla

Un ataque en la comunidad de Atencingo, Chietla, dejó dos asesinados y un lesionado.

En un inmueble sobre la calle Libertad, colonia La Paz, varios hombres armados irrumpieron y dispararon de manera directa contra las personas en el lugar.

De manera extraoficial, trascendió que una de las víctimas fue identificada como Keny, mientras el segundo fallecido permanece como desconocido.

Una tercera persona resultó herida y trasladada a un hospital.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil de la agresión.