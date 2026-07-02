Octavos de final del Mundial: ¿Dónde y a qué hora ver Estados Unidos vs. Bélgica?

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Estados Unidos continúa alimentando la ilusión de protagonizar una actuación histórica en la Copa del Mundo. Después de superar 2-0 a Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final, el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se instaló entre los 16 mejores del torneo y ahora afrontará un desafío de máxima exigencia frente a Bélgica, una selección con amplia experiencia internacional.

El equipo de las Barras y las Estrellas mostró personalidad en su compromiso más reciente al resistir durante gran parte del segundo tiempo con un futbolista menos tras la expulsión de Folarin Balogun. Pese a esa adversidad, los estadounidenses conservaron el control del encuentro y terminaron sellando el triunfo con goles del propio Balogun y Malik Tillman, resultado que desató la euforia de la afición local.

Del otro lado estará una Bélgica que también llega con la confianza por las nubes. Los Diablos Rojos protagonizaron una de las remontadas más emocionantes del Mundial al vencer 3-2 a Senegal en tiempos extra, luego de encontrarse dos goles abajo en el marcador. La experiencia de futbolistas como Romelu Lukaku y Youri Tielemans terminó marcando la diferencia para mantener con vida a la escuadra europea.

El enfrentamiento también traerá recuerdos del Mundial de Brasil 2014, cuando ambas selecciones se vieron las caras en los octavos de final. En aquella ocasión, Bélgica se impuso 2-1 en tiempos extra en un partido en el que el entonces guardameta estadounidense Tim Howard firmó una actuación memorable con una histórica cantidad de atajadas. Doce años después, Estados Unidos tendrá la oportunidad de buscar revancha.

El ganador de esta serie avanzará a los cuartos de final del Mundial y mantendrá vivo el sueño de pelear por el campeonato. Para Estados Unidos significaría igualar una de sus mejores actuaciones recientes en una Copa del Mundo, mientras que Bélgica intentará mantener con vida las aspiraciones de una generación que busca volver a instalar al país entre la élite del futbol internacional.

¿Cuándo y dónde se juega Estados Unidos vs. Bélgica?