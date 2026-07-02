España, Portugal y Suiza buscan los octavos de final

Tres boletos más a los octavos de final, en juego este jueves

Leonardo Guzmán Hernández

La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este jueves con tres encuentros que prometen grandes emociones. España abrirá la jornada enfrentando a Austria, posteriormente Portugal se medirá a Croacia en uno de los duelos más atractivos del día y, finalmente, Suiza cerrará la actividad cuando se enfrente a Argelia, con el objetivo de mantenerse con vida en la justa mundialista.

La selección española buscará imponer su calidad ante una Austria que ha sido una de las revelaciones del torneo, mientras que Portugal intentará aprovechar el arsenal que tiene comandado por Cristiano Ronaldo para superar a una experimentada Croacia.

Por su parte, Suiza llega como favorita frente a una Argelia que intentará sorprender y seguir escribiendo su propia historia en el Mundial.

Los tres encuentros definirán a nuevos clasificados a los octavos de final, donde ya esperan selecciones como México, Inglaterra, Canadá, Paraguay, Marruecos, Brasil, Francia y Noruega. La recta decisiva del Mundial 2026 comienza a tomar forma y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

– España vs. Austria | 13:00 horas

– Portugal vs. Croacia | 17:00 horas

– Suiza vs. Argelia | 21:00 horas