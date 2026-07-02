Bélgica consigue épica remontada de último minuto y elimina a Senegal del Mundial

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El Mundial 2026 entregó una de sus historias más dramáticas hasta el momento. Bélgica estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, pero reaccionó cuando parecía completamente eliminada y terminó imponiéndose 3-2 sobre Senegal, gracias a un penal convertido por Youri Tielemans en los instantes finales de la prórroga para sellar su clasificación a los octavos de final.

La selección africana fue superior durante buena parte del compromiso y parecía encaminada a firmar una de las grandes sorpresas de la ronda de dieciseisavos. Habib Diarra abrió el marcador al minuto 25 tras aprovechar un rebote dentro del área, mientras que Ismaïla Sarr amplió la ventaja al 51′ con una gran definición que silenció a la afición belga presente en Seattle. Con el 2-0 en el marcador y el reloj consumiéndose, Senegal acariciaba el boleto a la siguiente ronda.

Sin embargo, los Diablos Rojos encontraron una reacción inesperada en el tramo final del tiempo reglamentario. Romelu Lukaku descontó al minuto 86 para devolver la esperanza, y apenas tres minutos después Tielemans aprovechó un error defensivo para empatar el encuentro 2-2, obligando a disputar los tiempos extra cuando todo indicaba que Senegal tenía el partido bajo control.

Durante la prórroga, ambos equipos tuvieron oportunidades para evitar los penales, pero el momento decisivo llegó prácticamente en la última acción del encuentro. Tras una revisión en el VAR, el árbitro señaló un penal a favor de Bélgica por una falta sobre Tielemans. El propio mediocampista tomó la responsabilidad desde los once pasos y, al minuto 122, venció al guardameta senegalés para consumar una remontada que quedará entre las más espectaculares del torneo.

Con este resultado, Bélgica se instala en los octavos de final del Mundial 2026, aunque dejando dudas sobre su funcionamiento después de verse ampliamente superado durante más de 80 minutos. No obstante, la experiencia de futbolistas como Lukaku y Tielemans terminó inclinando la balanza en uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo. Su siguiente rival saldrá del duelo entre Estados Unidos y Bosnia-Herzegovina, mientras que Senegal se despide entre aplausos tras rozar una histórica clasificación.