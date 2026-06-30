Una ejecución más en San Martín Texmelucan

Desde Puebla

Con huellas de violencia e impactos de bala fue hallado en San Martín Texmelucan el cadáver de un hombre que portaba vestimenta táctica.

En las inmediaciones del cerro de San Francisco Tepeyecac.

Fueron ubicados varios cartuchos percutidos y no se descarta que haya sido ejecutado en este sitio.

Trascendió que el ahora occiso, formaba parte de alguna corporación de seguridad privada.