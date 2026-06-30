Una ejecución más en San Martín Texmelucan

Desde Puebla
Con huellas de violencia e impactos de bala fue hallado en San Martín Texmelucan el cadáver de un hombre que portaba vestimenta táctica.
En las inmediaciones del cerro de San Francisco Tepeyecac.
Fueron ubicados varios cartuchos percutidos y no se descarta que haya sido ejecutado en este sitio.
Trascendió que el ahora occiso, formaba parte de alguna corporación de seguridad privada.
You may also like
-
Asesinaron a un abogado en Xicotepec
-
Encuentran cadáver en el libramiento Ajalpan–Zinacatepec
-
Confirman dos heridos en ataque a Memo Garza, ex vocalista de “La Adictiva”
-
Sacrifican al perro con una grave herida en la cabeza, confirma la FGE
-
Sin éxito, la búsqueda de trabajadores de la CFE desaparecidos en la Sierra Norte