De Todo Un Poco: Tres años conectando conocimiento y entretenimiento

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

Hay proyectos que nacen con muchas ganas, pero pocos logran mantenerse, crecer y, sobre todo, ganarse un lugar en el corazón de la gente. Cumplir tres años al aire no significa únicamente apagar tres velitas en un pastel; significa que detrás de cada transmisión existe trabajo, compromiso y la confianza de una audiencia que decidió quedarse.

Así ha ocurrido con De Todo Un Poco, el primer programa de entretenimiento educativo en Puebla que se transmite todos los días por Radio BUAP y que hoy celebra su tercer aniversario. Un espacio que nació con una idea muy sencilla, pero poderosa: demostrar que aprender no tiene por qué ser aburrido y que la radio puede informar, entretener y despertar la curiosidad al mismo tiempo.

Desde el primer programa entendimos que la universidad tiene mucho conocimiento que compartir y que la mejor forma de hacerlo es hablando de tú a tú con las personas. Por eso, en estos tres años hemos conversado sobre ciencia, salud, cultura, historia, medio ambiente, educación, innovación, tecnología y muchos temas más, siempre buscando explicar las cosas de una manera clara y cercana.

En tiempos donde las redes sociales nos bombardean con información todos los días, De Todo Un Poco ha apostado por algo que parece sencillo, pero que hoy vale oro: contenido de calidad. Aquí las entrevistas tienen tiempo para desarrollarse, las ideas se escuchan completas y cada invitado llega con el objetivo de compartir conocimiento que pueda servir en la vida diaria.

Uno de los mayores orgullos del programa ha sido abrir los micrófonos a investigadores, científicos, médicos, artistas, docentes, emprendedores y especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como de muchas otras instituciones. Personas que todos los días trabajan para generar conocimiento y que, gracias a la radio, pueden compartirlo con cualquier ciudadano sin necesidad de utilizar un lenguaje complicado, la meta es democratizar el conocimiento. Porque esa ha sido una de nuestras principales apuestas: traducir el conocimiento académico a un lenguaje que cualquiera pueda entender. Al final, la ciencia, la cultura o la tecnología solo cumplen realmente su función cuando dejan de quedarse en las aulas y llegan hasta las familias, los estudiantes, los trabajadores y quienes simplemente tienen ganas de aprender algo nuevo.

Pero De Todo Un Poco también ha crecido junto con su audiencia. Hoy no solamente se escucha por la radio. Las transmisiones en vivo, las plataformas digitales y la participación en conciertos, obras de teatro, funciones de cine y otros eventos han permitido que el programa llegue a nuevos públicos y que la comunidad siga creciendo día con día.

Nada de esto sería posible sin el trabajo de un equipo comprometido, encabezado por la maestra Leticia Campos Vázquez, quien ha demostrado que hacer buena radio requiere preparación, creatividad y muchas horas de trabajo detrás de cada emisión. Porque lo que el público escucha durante una hora comienza mucho antes, investigando, planeando y buscando siempre historias que valga la pena compartir.

Vivimos en una época donde abundan la desinformación, las noticias falsas y los contenidos que desaparecen tan rápido como aparecen. Frente a ese panorama, De Todo Un Poco ha decidido caminar en sentido contrario: ofrecer conversaciones con profundidad, entretenimiento con propósito y temas que inviten a pensar, sin dejar de ser amenos.

Después de tres años, queda claro que la radio universitaria sigue más viva que nunca. Lejos de ser un medio del pasado, continúa demostrando que puede ser un puente entre la universidad y la sociedad, un espacio para escuchar distintas voces y una herramienta para construir una ciudadanía mejor informada.

Este aniversario no marca el final de una etapa; al contrario, representa el inicio de nuevos retos. La comunicación cambia todos los días y la radio también tiene que reinventarse, pero mientras existan historias por contar, especialistas dispuestos a compartir su conocimiento y personas con ganas de aprender, De Todo Un Poco tendrá muchas razones para seguir al aire.

Porque, al final, hacer entretenimiento educativo es justamente eso: demostrar que aprender también puede ser divertido y que una buena conversación siempre deja algo para reflexionar.

Tres años después, De Todo Un Poco confirma que la radio universitaria en Puebla tiene presente, tiene audiencia y, sobre todo, tiene un enorme futuro por delante. A la celebración, llevada a cabo en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria, asistieron la Mtra. Edwins García Hernández, directora de Gestión de Rectoría, en representación de la Dra. María Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP; la Dra. Verónica Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP; Dr. Jorge Rigoberto Juárez Posadas Instituto de Ciencias de la BUAP (ICUAP), Mtro. Jorge Avelino Solís, coordinador general de Participación y Desarrollo Estudiantil; la Mtra. María Eugenia Figueroa Ortega, directora del Centro de Psicología Integral; el Mtro. José Miguel López Serrano, director de Deporte y Cultura Física (DIDECUFI); el Dr. Héctor Moisés Álvarez Peral, coordinador del Centro de Atención Emocional y Terapia Ocupacional (CAETO), y José Luis Sosa Moctezuma, coordinador de Radio BUAP.

Gracias a todo el equipo de colaboradores.

Mtra. María Elena Campos, bióloga y biotecnóloga; Mtro. Porfirio Tepox Cuatlayotl, maestro en latín y náhuatl; Mtro. Roberto Pavón Carreón, especialista en lenguas semíticas; Dr. Gonzalo Gárate Sierra, Dirección y Gestión de Hospitales, Dr. Eduardo Merlo, doctor en Arquitectura y Urbanismo por la UNAM; Dra. Elsa Chavira Martínez, ingeniera biomédica, titular de la Comisión de Especialidad en Comunicaciones y Electrónica; Enrique Figueroa, crítico de cine y periodista; Dr. Alejandro Pedroza Meléndez, investigador científico en las áreas de microelectrónica, tecnología espacial y robótica; Dra. Beatriz Espinosa Aquino, doctora en Ciencias y Tecnologías Ambientales; Mtra. Quetzalina Sánchez Muñoz, museógrafa; Toy Magic; Dr. Carlos Contreras; Psic. Jorge Villar Miguélez, psicólogo clínico, especialista en neurología y neurodesarrollo infantojuvenil; Dr. Raúl Rodríguez Zozoaga, especialista en Ginecología y Obstetricia, Colposcopia y Mastología; Dari por el Mundo, Dra. Cristina Flores, doctora en Teatro; Mtra. Talía Rosas Cabrera, evolucionista; Dr. Erwin Armando Martí, doctor en Ciencias Físico-Matemáticas, con especialidad en Fotónica; Dra. Netza Cruz Cardoso, doctora en Bioética y especialista en Nefrología; Jonathan Jiménez Vergara, especialista en salud y cuidado de la piel; Dr. Juan Carlos Sánchez, especialista en Urgencias del Hospital La Raza; Pedro Mauro, jefe de Cronistas del Estado de Puebla; Dra. Rosa María Jiménez Munguía, pediatra, especialista en Neonatología y Nutrición; Esther Flores Sosa doctora en psicología clínica y neuropsicología; Juan Norberto Lerma, periodista y escritor.

Los invito a que escuchen el programa donde hacemos entretenimiento educativo y siempre aprendemos algo nuevo De Todo Un Poco de 10 a 11 de la mañana a través de la radio inteligente Radio BUAP 96.9 FM en Puebla, 93.9 en Tehuacán y el 104.3 de Chignahuapan.

Contacto: [email protected] Redes Sociales: @RayZubiri

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