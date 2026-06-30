Asesinaron a un abogado en Xicotepec

Abelardo Domínguez
Ejecutaron a un abogado en Xicotepec: Llegaron hasta su despacho para asesinarle.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el sitio del crimen, a un costado de la carretera federal México Tuxpan (bulevar Benito Juarez), muy cerca de la entrada hacia El Tabacal, donde un hombre fue asesinado a balazos.
Aunque paramédicos acudieron al lugar, ya nada se pudo hacer para salvar su vida de Serafín “N”.
De los agresores nada se sabe.
You may also like
-
Destaca rectora Lilia Cedillo calidad del posgrado BUAP en Microbiología
-
Subestación Eléctrica de San José Chiapa detonará el desarrollo y tiene el respaldo de la presidenta Sheinbaum: Alejandro Armenta
-
No merece sanción el regidor Samuel Durán, que prefirió ver el mundial y no estar atento a las comisiones: Gabriel Biestro
-
Reabren la carretera Amozoc-Nautla
-
Tragedia en Puebla capital: En Bosques de San Sebastián encuentran un hombre colgado y muerto también un recién nacido