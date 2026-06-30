Asesinaron a un abogado en Xicotepec

Abelardo Domínguez

Ejecutaron a un abogado en Xicotepec: Llegaron hasta su despacho para asesinarle.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el sitio del crimen, a un costado de la carretera federal México Tuxpan (bulevar Benito Juarez), muy cerca de la entrada hacia El Tabacal, donde un hombre fue asesinado a balazos.

Aunque paramédicos acudieron al lugar, ya nada se pudo hacer para salvar su vida de Serafín “N”.

De los agresores nada se sabe.