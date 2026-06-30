Tres boletos a octavos se definen este martes en el Mundial 2026

México, Francia y Costa de Marfil buscarán mantenerse con vida en la Copa del Mundo

Leonardo Guzmán Hernández

La actividad de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este martes con tres encuentros que definirán a nuevos clasificados a los octavos de final. La jornada comenzará con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega, continuará con el enfrentamiento entre Francia y Suecia, y cerrará con el compromiso entre México y Ecuador, uno de los partidos con mayor expectativa para la afición nacional por el gran momento que vive el Tricolor.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con la confianza a tope luego de completar una histórica fase de grupos con paso perfecto, nueve puntos y sin recibir gol. Sin embargo, enfrente tendrá a una Ecuador que logró clasificarse como uno de los mejores terceros y que buscará dar la sorpresa en el Estadio Ciudad de México.

Antes, Costa de Marfil intentará imponer su poderío frente a una Noruega encabezada por Erling Haaland, mientras que Francia parte como favorita ante una Suecia que ha demostrado ser un rival incómodo durante todo el torneo.

La jornada podría dejar a tres selecciones más instaladas en los octavos de final. Para México, el objetivo será seguir escribiendo una página histórica en casa y avanzar a la siguiente ronda, mientras que franceses, marfileños, suecos, noruegos y ecuatorianos buscarán mantenerse con vida en la lucha por el título mundial.

Partidos de hoy (hora del centro de México)

– Costa de Marfil vs Noruega | 11:00 horas

– Francia vs Suecia | 15:00 horas

– México vs Ecuador | 19:00 horas