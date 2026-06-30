Oficial: Isaac del Toro competirá en el Tour de Francia, ¿cuándo debutará?

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El ciclismo mexicano volverá a estar representado en el escenario más prestigioso del planeta. Isaac del Toro fue confirmado por el UAE Team Emirates-XRG como parte de la alineación que disputará el Tour de Francia 2026, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas de la carrera más importante del calendario internacional y cumpliendo uno de los mayores sueños de cualquier pedalista profesional.

Detalles de su debut

El ciclista bajacaliforniano de apenas 22 años hará su debut oficial el próximo 4 de julio, cuando arranque la edición 113 de la competencia con una contrarreloj por equipos de 19.6 kilómetros en Barcelona.

A partir de ese momento comenzará un recorrido de tres semanas que concluirá el 26 de julio con la tradicional llegada a los Campos Elíseos de París, donde únicamente los mejores logran escribir su nombre en la historia.

Del Toro integrará el poderoso UAE Team Emirates-XRG, escuadra encabezada por el esloveno Tadej Pogačar, quien buscará conquistar su quinto Tour de Francia.

Dentro del equipo, el mexicano desempeñará principalmente la función de gregario, respaldando a su líder en las etapas de montaña y en los momentos de mayor exigencia de la prueba.

Sin embargo, el extraordinario nivel que ha mostrado durante la temporada también le abre la puerta para pelear triunfos parciales si las circunstancias de la carrera se lo permiten.

La decisión de incluir al nacido en Ensenada, Baja California, no fue producto de la casualidad. Su convocatoria responde al espectacular rendimiento que ha tenido durante los últimos meses, consolidándose como una de las grandes revelaciones del ciclismo mundial. El propio UAE Team Emirates destacó el momento que vive Del Toro al anunciar su participación.

“El mexicano está listo para debutar en el Tour de Francia y llega a la carrera tras haber ganado el Tour Auvergne-Rhône-Alpes con gran facilidad. El ciclista de 22 años también ganó la clasificación general tanto en el UAE Tour como en la Tirreno-Adriático. Con este historial, por no mencionar su segundo puesto en el Giro de Italia de 2025, Del Toro puede comenzar su primer Tour con la confianza de estar a la altura de las circunstancias”, señaló la escuadra mediante un comunicado.

Los logros que lo llevaron a la élite

Los resultados respaldan plenamente esa confianza. En apenas unos meses, el mexicano conquistó el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, además de adjudicarse la clasificación general del UAE Tour y la Tirreno-Adriático, tres competencias de enorme prestigio dentro del calendario internacional.

A ello se suma el histórico subcampeonato conseguido en el Giro de Italia 2025, actuación que terminó por colocarlo entre los jóvenes más prometedores del pelotón y convenció al equipo de darle una oportunidad en la prueba más importante del mundo.

La presencia de Del Toro también representa un momento especial para el deporte nacional. Con su participación, el bajacaliforniano se convertirá en el tercer ciclista mexicano en disputar el Tour de Francia, uniéndose a una selecta lista integrada por Raúl Alcalá y Miguel Arroyo, quienes en distintas épocas tuvieron el privilegio de competir en la máxima prueba del ciclismo de ruta.

Isaac del Toro llega al Tour de Francia en el mejor momento de su carrera y con la responsabilidad de demostrar que pertenece a la élite mundial.

Sus recientes conquistas, sumadas a la confianza que ha depositado en él uno de los equipos más poderosos del planeta, lo convierten en una de las figuras a seguir durante las próximas semanas.

Una vez más, el joven de 22 años pondrá en alto el nombre de México en el escenario más importante del ciclismo internacional, confirmando que el talento nacional tiene el nivel para competir de tú a tú con los mejores del mundo.