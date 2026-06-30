México ya tiene árbitro para enfrentar a Ecuador

FIFA designó al experimentado esloveno Slavko Vinčić para dirigir el duelo de dieciseisavos de final

Leonardo Guzmán Hernández

La FIFA confirmó que el esloveno Slavko Vinčić será el árbitro central del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, encuentro que se disputará este martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. El silbante de 46 años estará acompañado por sus compatriotas Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič como asistentes, mientras que el argelino Mustapha Ghorbal fungirá como cuarto árbitro.

Vinčić es considerado uno de los árbitros más experimentados del futbol europeo. En su trayectoria destaca haber dirigido la final de la UEFA Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund, además de la final de la UEFA Europa League 2022 entre Eintracht Frankfurt y Rangers. También fue el encargado de impartir justicia en diversos encuentros del Mundial de Clubes y en la presente Copa del Mundo ya arbitró el empate entre Brasil y Marruecos, así como la victoria de Argelia sobre Jordania en la fase de grupos.

La designación de Vinčić representa un voto de confianza por parte de la FIFA para uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final. México buscará aprovechar su condición de local para avanzar a los octavos, mientras que Ecuador intentará dar la sorpresa ante un Tricolor que llega con paso perfecto.

La actuación del cuerpo arbitral será uno de los aspectos a seguir en un encuentro donde cualquier error podría marcar el rumbo de la eliminatoria.