Subestación Eléctrica de San José Chiapa detonará el desarrollo y tiene el respaldo de la presidenta Sheinbaum: Alejandro Armenta

-La infraestructura garantizará energía para el PODECOBI, la industria del bienestar y la fábrica de baterías de litio Olinia, con capacidad para los próximos 30 años.

-La zona comercial generará fuentes de empleo y detonará la economía en favor de las familias.

Desde Puebla

SAN JOSÉ CHIAPA, Pue.– La transformación de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad avanza con obras estratégicas que fortalecen el desarrollo económico de Puebla.

Durante un recorrido por la Subestación Eléctrica de San José Chiapa, el gobernador Alejandro Armenta Mier afirmó que este proyecto cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para garantizar el suministro de energía que demandará el Polo de Desarrollo para el Bienestar (PODECOBI), la industria del Café y Maíz del Bienestar, así como la futura fábrica de baterías de litio Olinia.

Destacó que la infraestructura eléctrica constituye un paso decisivo para consolidar la llegada de nuevas inversiones, generar empleos y convertir a la región en un referente nacional de innovación, tecnología y sostenibilidad.

En su intervención, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que la obra representa una inversión estatal de 591 millones de pesos, ocupa una superficie de cuatro hectáreas y ofrecerá una capacidad de 60 Megavolts Amperes, suficiente para cubrir la demanda industrial de esa zona durante los próximos 30 años.

Por su parte, el director de Ejecución de Obra de Infraestructura Estratégica, Dunstano Guerrero Vázquez, explicó que el equipamiento electromecánico representa el 70 por ciento de la inversión total, con más de 380 dispositivos especializados para la operación de la subestación. Precisó que la obra civil concluyó al cien por ciento y que el cuarto y la caseta de control, considerados el corazón de la instalación, se encuentran en proceso de integración, además de que el proyecto incorporó adecuaciones solicitadas por la Comisión Federal de Electricidad.

Agregó que la subestación tendrá capacidad para triplicar el suministro de energía, mediante un sistema de operación remota de alta tecnología. Asimismo, explicó que la grava instalada cumple una función de aislamiento para proteger a las personas frente a la energía que genera la infraestructura.

Durante el recorrido, el gobernador Alejandro Armenta Mier también presentó el proyecto de la zona comercial que complementará el desarrollo de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad. El espacio incluirá cerca de 250 departamentos, áreas comerciales, espacios para actividades culturales, cine al aire libre y la rehabilitación de un parque, con el propósito de fortalecer la convivencia, impulsar la economía regional y convertir el sitio en un nuevo atractivo para habitantes y visitantes.

El director de la Capital de la Tecnología y Sostenibilidad, José Antonio Silva Hernández, señaló que el proyecto se desarrolla en un polígono de aproximadamente tres hectáreas, concebido como un centro de activación que integrará innovación tecnológica, sostenibilidad y servicios para la población.

Habitantes de la región reconocieron el impacto de estas acciones. Marta Alicia Lara calificó los proyectos como extraordinarios y necesarios para impulsar el empleo, además de agradecer el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador Alejandro Armenta. Eva Huerta Flores expresó que las obras representan una oportunidad para el futuro de San José Chiapa y sus comunidades.

En tanto, Julio César afirmó que las nuevas inversiones abrirán oportunidades laborales y permitirán atender demandas históricas como la mejora de las vialidades.