Alejandro Armenta Mier reconoció disciplina y profesionalismo de la Guardia Nacional

– La coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal fortalece la atención de contingencias, el combate a la delincuencia y la protección de las familias poblanas.

Desde Puebla

PUEBLA, Pue.- En el marco del séptimo aniversario de la Guardia Nacional, el gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de mantener una coordinación permanente con esta institución para fortalecer la seguridad, preservar la paz y proteger a las familias poblanas. Asimismo, expresó el reconocimiento de Puebla a las mujeres y hombres que integran la corporación por su desempeño ejemplar en tareas de proximidad social, atención de emergencias y combate a la delincuencia, en congruencia con la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Durante el evento conmemorativo, el ejecutivo estatal expresó que la Guardia Nacional se ha consolidado como una institución cercana a la ciudadanía, integrada por mujeres y hombres que actúan con disciplina, profesionalismo y estricto respeto a los derechos humanos.

Recordó que fue testigo de su nacimiento como institución desde el Senado de la República y subrayó que su incorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional fortaleció su capacidad operativa y su misión de proteger a la población.

El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció la labor que diariamente realizan en municipios, carreteras y zonas afectadas por contingencias, donde participan en tareas de rescate, auxilio y apoyo a Protección Civil y resaltó el temple y la vocación de servicio de las y los integrantes de la Guardia Nacional, quienes, aún en escenarios de riesgo y frente a provocaciones de grupos delictivos, han privilegiado la prudencia, el cumplimiento de la ley y la protección de la ciudadanía.

Reiteró que en el estado de Puebla existe un firme compromiso de acompañar y fortalecer el trabajo coordinado con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y las instituciones de seguridad, porque la paz, la justicia y el bienestar de las familias poblanas se construyen con instituciones sólidas, coordinación permanente y un profundo sentido de servicio a México.

El coordinador estatal de la Guardia Nacional en Puebla, general brigadier de Estado Mayor Carlos Alberto Soto Muerza, señaló que, a siete años de su creación, la corporación ha consolidado un modelo de seguridad basado en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Destacó que la institución mantiene presencia permanente en todo el territorio nacional, trabaja de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y las autoridades de los tres órdenes de gobierno, y se ha posicionado entre las instituciones con mayor confianza ciudadana gracias a sus resultados, transparencia y cercanía con la población.

Finalmente, en el marco del Séptimo Aniversario de la Guardia Nacional, se entregaron 21 reconocimientos a integrantes de la corporación de los grados de general brigadier, capitán, mayor, subteniente, teniente, sargento segundo, cabo y soldado, en reconocimiento a su destacada participación y desempeño en las distintas misiones encomendadas a la institución.

De manera especial, el general brigadier de Guardia Nacional de Estado Mayor, Isidro Revilla Castañeda, recibió un reconocimiento por su destacado desempeño como comandante del Mando Especial “Cero Robos al Autotransporte” en la autopista México–Puebla–Veracruz, durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2025 al 1 de julio de 2026.