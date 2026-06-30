Destaca rectora Lilia Cedillo calidad del posgrado BUAP en Microbiología 

María Huerta

El coordinador del posgrado en Microbiología, del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias (ICUAP), José Antonio Munive Hernández, rindió su cuarto y último informe de labores, correspondiente a la gestión 2022-2026.

Después de escuchar los resultados y acciones que reforzaron el quehacer académico y científico, la rectora Lilia Cedillo Ramírez celebró la calidad de los posgrados y el trabajo de los investigadores, quienes equilibran la presión que tienen los estudiantes con acompañamiento y otras actividades recreativas, culturales y deportivas, que contribuyen a fortalecer una cultura de paz.

Actualmente, el Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas del ICUAP, ofrece la maestría en Ciencias (Microbiología) con una planta académica de 25 investigadores, de los que 96 por ciento tiene el grado de doctor y son miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII).

Asimismo, ofrece el doctorado en Ciencias (Microbiología), con 20 investigadores, quienes pertenecen al SNII en un 95 por ciento.

En conjunto, estos posgrados atienden a 80 estudiantes.