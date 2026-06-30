No merece sanción el regidor Samuel Durán, que prefirió ver el mundial y no estar atento a las comisiones: Gabriel Biestro

María Tenahua

El coordinador de regidores de Puebla, Gabriel Biestro, sostuvo que no amerita una sanción el regidor Samuel Durán, quien, en días pasados al conectarse de manera virtual a la comisión de la Juventud y Deportes, dejó abierto su micrófono y se evidenció que veía un partido del mundial, en lugar de trabajar por la ciudad que le paga.j0

El regidor de la fracción del PSI prefirió estar atento del Mundial y faltar a comisión de Juventud y Deporte.

Hace unos días se evidenció cómo el integrante de Cabildo, dejó abierto su micrófono y se escuchó perfectamente cuando gritó gol y otras palabras como: ¡no mames!

El regidor Gabriel Biestro refirió que toda la actividad pagada por un salario se merece hacerla con responsabilidad, pero, al mismo tiempo, justificó que en muchas de las oficinas, ya sean públicas o privadas, se les ha permitido ver los partidos de fútbol, principalmente si son de la selección mexicana.

“Sin quitar la importancia al asunto, todos debemos tomar la responsabilidad que tenemos, pero también es cierto que estamos en el momento que llama a muchas personas a estar viendo el mundial”, insistió.