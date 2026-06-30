Haaland vuelve a aparecer y mete a Noruega en octavos de final

El delantero marcó el gol del triunfo sobre Costa de Marfil y los vikingos enfrentarán a Brasil

Leonardo Guzmán Hernández

Noruega selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar 2-1 a Costa de Marfil en un intenso duelo disputado en el AT&T Stadium de Dallas. El conjunto europeo tomó ventaja desde el primer tiempo gracias a Antonio Nusa, quien abrió el marcador al minuto 31 con una gran definición. Sin embargo, los africanos reaccionaron en la segunda mitad y encontraron el empate al 74′ por conducto de Amad Diallo, quien devolvió la esperanza a los Elefantes cuando mejor jugaban.

Cuando el encuentro parecía encaminado al alargue, apareció el hombre de siempre. Erling Haaland aprovechó un rebote dentro del área al 86′ para marcar el 2-1 definitivo y darle a Noruega el boleto a la siguiente ronda.

El delantero del Manchester City volvió a responder en un momento clave y confirmó el gran momento que vive con su selección, que ha encontrado en él a su principal referente ofensivo durante toda la Copa del Mundo.

Con este resultado, Noruega continúa haciendo historia en el Mundial 2026 y ahora tendrá un reto mayúsculo al enfrentar a Brasil en los octavos de final.

Por su parte, Costa de Marfil se despidió del torneo tras una destacada actuación, en la que alcanzó por primera vez una ronda de eliminación directa y dejó una grata impresión, aunque no le alcanzó para superar a unos vikingos que sueñan en grande.