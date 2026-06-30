Avalan atención médica inmediata y sin condicionamientos a embarazadas

Desde Puebla

La Comisión de Salud del Congreso del Estado aprobó el proyecto de dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con el objetivo de garantizar que las personas embarazadas reciban atención médica inmediata, integral y sin condicionamientos administrativos ante una urgencia obstétrica.

De igual manera, se aprobó sustituir en el ordenamiento legal los términos “menor” o “menores” por “niñas, niños y adolescentes”, para reconocerlos como sujetos de derecho; así como el término “ancianos” por “personas adultas mayores”. Además, se armoniza la legislación local con la Ley General de Salud.

En su intervención, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que con estas acciones legislativas se fortalece la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, desde el marco jurídico y las instituciones.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Celia Bonaga Ruiz solicitó reformar la fracción XII del artículo 29 para sustituir la expresión “violencia intrafamiliar” por “violencia familiar”.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue elaborado bajo el principio de concentración, con las iniciativas presentadas por las diputadas Azucena Rosas Tapia y Araceli Celestino Rosas.

AVALAN REFORMAS A LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS NO FUMADORES

Por otra parte, las y los diputados integrantes del órgano colegiado avalaron el proyecto de dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley de Protección a los No Fumadores para el Estado de Puebla.

El objetivo es incorporar lenguaje incluyente para fortalecer la igualdad y evitar interpretaciones discriminatorias. Con ello se mejora la claridad de la norma y se garantiza que la protección del derecho a la salud alcance a todas las personas.

Cabe señalar que el proyecto de dictamen fue elaborado con la iniciativa presentada por la diputada Norma Estela Pimentel Méndez.

AVALAN EXHORTO PARA PROMOVER JORNADAS DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE PADECIMIENTOS CARDIOVASCULARES

También, el órgano colegiado aprobó el acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a que, de manera coordinada con las dependencias y entidades competentes, así como con los ayuntamientos y los concejos municipales de la entidad, diseñe e implemente jornadas de concientización y capacitación en materia de prevención y atención de padecimientos cardiovasculares.

Estas deben incluir técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar, primeros auxilios, así como el uso adecuado del desfibrilador automático externo por parte del personal médico, con especial atención en centros educativos, oficinas gubernamentales, centros de trabajo y otros espacios de alta afluencia social, con el fin de garantizar la adecuada atención de emergencias cardíacas y, con ello, proteger la salud de las y los poblanos.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Azucena Rosas Tapia señaló que, a través de esta acción legislativa, se fortalece la respuesta a este tipo de emergencias, se protege la salud de la población y se abona a la construcción de una cultura para salvar vidas.

Cabe mencionar que la propuesta legislativa fue presentada por la diputada Norma Estela Pimentel Méndez.

A la sesión de la Comisión de Salud asistieron las diputadas Azucena Rosas Tapia, Modesta Delgado Juárez y Celia Bonaga Ruiz, así como el diputado Miguel Márquez Ríos.