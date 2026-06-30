Reabren la carretera Amozoc-Nautla

Desde Puebla
Reabren circulación sobre la Amozoc-Nautla
Atendidos por delegados de la secretaría de Gobernación y el presidente municipal, quienes escucharon sus peticiones, manifestantes abrieron la circulación sobre la carretera Amozoc-Nautla a la altura de San Agustín Tlaxco.
En estos momentos, madres y padres de familia bloquean la carretera Amozoc-Nautla, a la altura de la junta auxiliar San Agustín, en Acajete.
Los inconformes exigen la atención de autoridades municipales ante presunto punto de venta de gas ilícito cercano a un kínder y una secundaria.
Denuncian la nula respuesta del presidente auxiliar, Rogelio Cano.
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