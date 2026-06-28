Sacrifican al perro con una grave herida en la cabeza, confirma la FGE

FGE sigue sin determinar qué o quién ocasionó la lesión al canino y tampoco ha encontrado al o los responsables

Desde Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que inició una carpeta de investigación con motivo del reporte recibido el pasado 25 de junio de 2026 sobre un canino que presentaba una lesión de gravedad en la cabeza y que fue localizado en la vía pública de la comunidad de Santa Úrsula Chiconquiac, perteneciente al municipio de General Felipe Ángeles.

Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de diversas diligencias para el esclarecimiento del caso, entre ellas la intervención de la Policía de Investigación, la participación de la Coordinación de Análisis para la búsqueda de información en fuentes abiertas y cerradas, así como la designación de un médico veterinario zootecnista del Instituto de Ciencias Forenses para determinar la naturaleza y mecánica de las lesiones que presentaba el ejemplar.

De manera paralela, y en coordinación con la Dirección de Bienestar Animal del Sistema Estatal DIF, se dio seguimiento a la atención médica del canino. Asimismo, se solicitaron opiniones técnicas a especialistas en medicina veterinaria para conocer su estado de salud y determinar el tratamiento procedente. De acuerdo con los dictámenes emitidos por médicos veterinarios, el animal presentaba lesiones de gravedad y un pronóstico desfavorable, por lo que fue recomendada la práctica de la eutanasia conforme a los protocolos aplicables, con el propósito de evitar un sufrimiento innecesario.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos, determinar la posible existencia de conductas constitutivas de delito e identificar, en su caso, a quien o quienes resulten responsables, reiterando su compromiso con la protección y el bienestar de los animales y con la aplicación de la ley.