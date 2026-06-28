Definidos los dieciseisavos de final del Mundial 2026

México enfrentará a Ecuador; comienza la etapa de eliminación directa

Leonardo Guzmán Hernández

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin y quedaron definidos los cruces de los dieciseisavos de final. A partir del domingo 28 de junio comenzará la ronda de eliminación directa, donde las 32 selecciones clasificadas buscarán mantenerse con vida en la lucha por el título. Uno de los enfrentamientos más atractivos será el de México ante Ecuador, después de que el Tricolor finalizara como líder invicto del Grupo A y la selección sudamericana consiguiera su boleto como uno de los mejores terceros tras vencer a Alemania.

Otro de los encuentros que roba los reflectores será el Países Bajos contra Marruecos en el Estadio BBVA de Monterrey, además del duelo entre Francia y Suecia, el choque de Brasil frente a Japón y el compromiso entre Argentina y Cabo Verde, una de las selecciones revelación del torneo. También destacan los cruces de Inglaterra ante República Democrática del Congo, Portugal contra Croacia y Colombia frente a Ghana, en una ronda que promete grandes emociones.

Por primera vez desde el inicio del torneo, no habrá margen de error: cualquier derrota significará la eliminación.

Además, las seis confederaciones tendrán representación en los dieciseisavos de final, mientras que los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— continúan en competencia y buscarán aprovechar el apoyo de su afición para seguir avanzando rumbo al campeonato mundial.

Dieciseisavos de final (hora de México)

– Sudáfrica vs Canadá — Domingo 28 de junio | 13:00 hrs

– Brasil vs Japón — Lunes 29 de junio | 11:00 hrs

– Alemania vs Paraguay — Lunes 29 de junio | 14:30 hrs

– Países Bajos vs Marruecos — Lunes 29 de junio | 19:00 hrs

– Costa de Marfil vs Noruega — Martes 30 de junio | 11:00 hrs

– Francia vs Suecia — Martes 30 de junio | 15:00 hrs

– México vs Ecuador — Martes 30 de junio | 19:00 hrs

– Inglaterra vs República Democrática del Congo — Miércoles 1 de julio | 13:00 hrs

– Bélgica vs Senegal — Miércoles 1 de julio | 14:00 hrs

– Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina — Miércoles 1 de julio | 18:00 hrs

– España vs Austria — Jueves 2 de julio | 14:00 hrs

– Portugal vs Croacia — Jueves 2 de julio | 17:00 hrs

– Suiza vs Argelia — Jueves 2 de julio | 21:00 hrs

– Australia vs Egipto — Viernes 3 de julio | 00:00 hrs

– Argentina vs Cabo Verde — Viernes 3 de julio | 16:00 hrs

– Colombia vs Ghana — Viernes 3 de julio | 19:30 hrs