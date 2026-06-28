Argentina cierra con paso perfecto; Argelia y Austria avanzan y dejan fuera a Irán, Corea y Escocia

Messi hizo historia y el Grupo J se definió en una jornada de alto voltaje

Leonardo Guzmán Hernández

La Selección de Argentina confirmó su candidatura al bicampeonato al cerrar la fase de grupos con paso perfecto tras derrotar 3-1 a Jordania. Con un equipo alternativo, la Albiceleste se adelantó con un gol de Giovani Lo Celso y amplió la ventaja gracias a un penal convertido por Lautaro Martínez. Jordania descontó por conducto de Mousa Al-Taamari, pero Lionel Messi, quien ingresó en el segundo tiempo, sentenció el encuentro con un espectacular tiro libre al minuto 80. Con esa anotación, el capitán argentino se convirtió en el primer futbolista en marcar en siete partidos consecutivos de una Copa del Mundo.

En el otro encuentro del sector, Argelia y Austria empataron 3-3 en uno de los mejores partidos de la fase de grupos. Marko Arnautović, Marcel Sabitzer y Sasa Kalajdžić marcaron para los europeos, mientras que Belghali y un doblete de Riyad Mahrez mantuvieron con vida a los africanos.

El gol de Kalajdžić en el tiempo agregado dejó el empate definitivo, resultado que permitió que ambas selecciones aseguraran su clasificación: Austria como segunda del grupo y Argelia como uno de los mejores terceros.

Con estos resultados, Argentina terminó como líder del Grupo J con nueve puntos, seguida de Austria con cuatro, que avanzó gracias a la tabla de mejores terceros, mientras Jordania se despidió del torneo sin puntos en su debut mundialista.

La Albiceleste llegará a los dieciseisavos de final como una de las grandes favoritas al título.

Posiciones finales del Grupo J

1. Argentina – 9 pts

2. Austria – 4 pts

3. Argelia – 4 pts (clasificado como mejor tercero)

4. Jordania – 0 pts