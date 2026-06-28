Colombia lidera el Grupo K; Portugal avanza apenas y Congo hace historia

Los africanos clasificaron por primera vez a la fase eliminatoria tras vencer a Uzbekistán

Leonardo Guzmán Hernández

El Grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó a su fin con la clasificación de Colombia, Portugal y República Democrática del Congo.

En el duelo por el liderato, colombianos y portugueses empataron 0-0 en un partido intenso disputado en Miami.

Aunque no hubo goles, ambos equipos generaron oportunidades de peligro y los arqueros Camilo Vargas y Diogo Costa fueron las grandes figuras del encuentro.

El empate permitió a Colombia finalizar como líder del sector con siete puntos, mientras que Portugal avanzó en la segunda posición con cinco unidades.

En el otro compromiso, la República Democrática del Congo protagonizó una remontada histórica para derrotar 3-1 a Uzbekistán y conseguir su primera clasificación a una fase eliminatoria de un Mundial. Los asiáticos se adelantaron con un gol de Eldor Shomurodov, pero los africanos reaccionaron en la segunda mitad con un doblete de Yoane Wissa y un tanto de Fiston Mayele, sellando un triunfo que desató la celebración congoleña. Uzbekistán, por su parte, se despidió del torneo sin poder sumar puntos.

Con estos resultados, Colombia terminó como líder del Grupo K con siete puntos, seguida de Portugal con cinco. La República Democrática del Congo finalizó tercera con cuatro unidades y logró avanzar como uno de los mejores terceros del certamen, mientras que Uzbekistán cerró su histórica primera participación mundialista en el último lugar del grupo.

Posiciones finales del Grupo K

1. Colombia – 7 pts

2. Portugal – 5 pts

3. RD Congo – 4 pts (clasificado como mejor tercero)

4. Uzbekistán – 0 pts