Colombia gana el Grupo K tras empatar 0-0 con Portugal; ambas selecciones clasificaron a dieciseisavos de final del Mundial

Proceso

Colombia terminó la primera ronda del Mundial como ganadora del Grupo K después de empatar sin goles con Portugal el sábado por la noche.

Ambos equipos ya se habían asegurado un lugar en la fase eliminatoria antes del partido, y solo necesitaban conocer a sus oponentes para la siguiente ronda.

Colombia jugará contra Ghana, que perdió 2-1 ante Croacia el sábado por la mañana. Portugal, que entró al torneo ampliado de 48 equipos como favorito, se enfrentará a Croacia como segundo clasificado del Grupo K.

Ambos equipos realizaron un gran esfuerzo. Bruno Fernández estuvo cerca de adelantar a Portugal en la primera parte, pero Camilo Vargas lo impidió. Diogo Costo, portero portugués, realizó seis paradas, más que en los dos primeros partidos de su selección juntos.

El partido, disputado en el estadio de los Miami Dolphins de la NFL, tuvo lugar ante un público de 64 mil 478 personas que llenaron el recinto y entre las que se encontraban la exestrella del fútbol colombiano Carlos Valderrama, el presidente de la FIFA Gianni Infantino —quien se sentó en un palco con el director del FBI Kash Patel y el secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio—, el quarterback de la NFL Jameis Winston, el jugador de la NBA Jimmy Butler, el actor Matt Damon y el ex receptor de la NFL Chad Johnson.

Se organizaron varias reuniones para ver el partido en todo el sur de Florida para dar cabida a aquellos que no pudieron conseguir entradas para el encuentro, que tenía una gran demanda, incluyendo una con miles de asistentes en el estadio local de los Florida Panthers de la NHL.